Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Hollanda’da İslam okuluna izin çıktı mı?

Hollanda Amsterdam’da bir vakıf tarafından lise düzeyinde açılmak istenen ancak belediyenin konut tahsis etmeyi, Eğitim Bakanlığı’nın da finansman sağlamayı kabul etmediği İslam okuluyla ilgili olarak Danıştay ‘izin verilmesi ve okulun finanse edilmesi’ yönünde karar aldı

Hollanda’da İslam okuluna izin çıktı mı?

Hollanda Amsterdam’da bir vakıf tarafından lise düzeyinde açılmak istenen ancak belediyenin konut tahsis etmeyi, Eğitim Bakanlığı’nın da finansman sağlamayı kabul etmediği İslam okuluyla ilgili olarak Danıştay ‘izin verilmesi ve okulun finanse edilmesi’ yönünde karar aldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
Hollanda’da İslam okuluna izin çıktı mı?
banner404

DANIŞTAY’DAN   yapılan açıklamada, okulu açmak için 2011’de başvuran Amsterdam İslam Eğitim Vakfı (AİEV) hakkında Eğitim Bakanlığı’nın iddia ettiği gibi resmi bir teftiş başvurusu olmadığı kaydedildi. Ayrıca eski vakıf yöneticilerinden birinin sosyal medya hesabından 2014’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı paylaşımların ardından kurumdan uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, dolayısıyla okulun açılmasının önünde bir engel bulunmadığı vurgulandı. Danıştay, Eğitim Bakanlığı’nın kararı 1 Ağustos’tan önce onaylaması gerektiğinin altını çizdi.

ÖNCE ONAY VERDİ, SONRA İPTAL ETTİ
Eğitim Bakanlığı, 2011’de okulun açılması için başvuran AİEV’e onay vermişti ancak daha sonra onayı iptal etmişti. Amsterdam Belediyesi de vakıf yöneticilerinden birinin sosyal medyadaki DEAŞ paylaşımını gerekçe göstererek okula konut tahsis etmeyeceğini duyurmuştu. Kararların ardından AİEV belediyeye dava açmış, mahkeme 2015’te vakıf lehine karar almıştı. Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sander Dekker da bakanlıkça yapılmak istenen teftişin vakıf tarafından reddedildiğini ve sosyal medyadaki söz konusu paylaşımları gerekçe göstererek AİEV’e finansal destek verilmesini kabul etmediklerini söylemişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hollandaİslam OkuluAmsterdam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals