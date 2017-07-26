Hollanda’da İslam okuluna izin çıktı mı?

DANIŞTAY’DAN yapılan açıklamada, okulu açmak için 2011’de başvuran Amsterdam İslam Eğitim Vakfı (AİEV) hakkında Eğitim Bakanlığı’nın iddia ettiği gibi resmi bir teftiş başvurusu olmadığı kaydedildi. Ayrıca eski vakıf yöneticilerinden birinin sosyal medya hesabından 2014’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı paylaşımların ardından kurumdan uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, dolayısıyla okulun açılmasının önünde bir engel bulunmadığı vurgulandı. Danıştay, Eğitim Bakanlığı’nın kararı 1 Ağustos’tan önce onaylaması gerektiğinin altını çizdi.

ÖNCE ONAY VERDİ, SONRA İPTAL ETTİ

Eğitim Bakanlığı, 2011’de okulun açılması için başvuran AİEV’e onay vermişti ancak daha sonra onayı iptal etmişti. Amsterdam Belediyesi de vakıf yöneticilerinden birinin sosyal medyadaki DEAŞ paylaşımını gerekçe göstererek okula konut tahsis etmeyeceğini duyurmuştu. Kararların ardından AİEV belediyeye dava açmış, mahkeme 2015’te vakıf lehine karar almıştı. Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sander Dekker da bakanlıkça yapılmak istenen teftişin vakıf tarafından reddedildiğini ve sosyal medyadaki söz konusu paylaşımları gerekçe göstererek AİEV’e finansal destek verilmesini kabul etmediklerini söylemişti.