Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101208
ALTIN
140.058
DOLAR
3.5588
STERLIN
4.5985
EURO
4.0383
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
05 Temmuz 2017 Alanya -...
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?

Hollanda'da Wilders'tan Müslüman belediye başkanı tepkisi

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders, Fas asıllı Marcouch'un belediye başkanı olması kararını protesto edeceğini söyledi

Hollanda'da Wilders'tan Müslüman belediye başkanı tepkisi

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders, Fas asıllı Marcouch'un belediye başkanı olması kararını protesto edeceğini söyledi

04 Temmuz 2017 Salı 22:49
Hollanda'da Wilders'tan Müslüman belediye başkanı tepkisi
banner404

HOLLANDA'DA, İslam ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, bir Müslüman'ın belediye başkanı olmasına karşı çıktı.

Wilders, Arnhem Belediye Başkanı'nın hastalık sebebiyle görevi bırakması üzerine İşçi Partisi (PVDA) eski milletvekili Fas asıllı Ahmed Marcouch'un belediye başkanı olması yönünde verilen karara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Wilders, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye hayran olan Marcouch'un, Amsterdam'da Slotevaart bölgesinde ilçe belediye başkanı olduğu dönemlerde kenti İslamlaştırmak için çalıştığını iddia etti.

Kararı çarşamba günü Arnhem Belediyesi önünde protesto edeceğini paylaşan Wilders, "Bu adam polisin başörtüsü takmasına olumlu bakan birisi. Düşünsene belediye başkanı olunca polisinde üstünde olacak. Bu bir rezalet. Bence Arnhem yerine Fas'ın başkenti Rabat'a belediye başkanı olması daha uygun olur. Ülkemizi geri almalıyız." dedi.

Aşırı sağcı PVV partisinin lideri Wilders, İslam ve yabancı karşıtı söylemleri ve İslam dini hakkındaki nefret dolu ifadeleriyle tanınıyor.

Hollanda'da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından seçiliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HollandaMüslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'de Kur'an kursuna saldırı: 7 ölü
İdlib'de Kur'an kursuna saldırı: 7 ölü
Ermenistan ordusunun ateşinde iki Azerbaycanlı sivil öldü
Ermenistan ordusunun ateşinde iki Azerbaycanlı sivil öldü
Rum Sözcü Nikos Hristodulides istifa etti
Rum Sözcü Nikos Hristodulides istifa etti

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals