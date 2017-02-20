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Hitler'in telefonu 243 bin dolara satıldı

II. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve milyonlarca insanın ölüm emrinin verildiği kırmızı telefon, Nazi liderinin sığınağında bulunmuştu. Telefonun yeni sahibinin ismi açıklanmadı

Hitler'in telefonu 243 bin dolara satıldı

II. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve milyonlarca insanın ölüm emrinin verildiği kırmızı telefon, Nazi liderinin sığınağında bulunmuştu. Telefonun yeni sahibinin ismi açıklanmadı

20 Şubat 2017 Pazartesi 11:28
Hitler'in telefonu 243 bin dolara satıldı
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NAZİ lideri Adolf Hitler'e ait bir telefon,  açık artırmada 243 bin dolara satıldı.
ABD Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nden Andreas Kornfeld, kırmızı telefonun açık artırmaya telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından alındığını açıkladı.
Arkasında Hitler'in adı ve Nazi partisinin sembolü yer alan telefon için açık artırma 100 bin dolardan başladı.
Telefon, 1945'te Hitler'in intihar etmesinin ardından Sovyet askerleri tarafından sığınağında bulunmuştu.
Müzayede evi yetkilileri, Hitler'in ölüm emirleri vermek için kullandığı telefonu 'kitle imha silahı' olarak nitelemişti. Açık artırmada Hitler'e ait porselen bir köpek figürü de 24 bin  300 dolara alıcı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
HitlerII. Dünya SavaşıABDABD Chesapeake CityAlexander
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