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Hindistan'da yangın: 14 ölü!

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde gazyağı satan bir mağazada çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da yangın: 14 ölü!

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde gazyağı satan bir mağazada çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

22 Nisan 2017 Cumartesi 15:41
Hindistan'da yangın: 14 ölü!
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MADYA Pradeş Başbakanı Shivraj Singh Chouhan yaptığı açıklamada, Chhindwara bölgesinde bulunan bir mağazada yangın çıktığını ve olayda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yerel basındaki haberlerde de yangının çıktığı esnada mağazada 25 kişinin bulunduğu, çok sayıda kişinin de mağazanın önünde kuyrukta beklediği kaydedildi.

İtfaiye yetkililerinin civardaki mağazalara da sıçrayan yangını kontrol altına aldığı aktarıldı.

Yangının nedeni araştırılıyor.

Hindistan'da gazyağı yemek pişirmek için yaygın olarak kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
YangınPradeşHindistanShivraj Singh Chouhan
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