Hindistan'da sel faciası: 48 kişi yaşamını yitirdi

HİNDİSTAN'DA muson yağmurları hafta başından itibaren etkisini sürdürüyor. Yetkililer, sellerde Rajastan'da 19 ve Gujarat eyaletinde en az 29 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Çok sayıda turistik mekana ev sahipliği yapan Rajastan eyaletinde dört bölgede sokakların sular altında, binlerce kişinin de binaların üst katlarında mahsur kaldığı belirtildi.Bu arada ülkede muson sezonunun başladığı haziran ayından bu yana 83 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hindistan'da muson sezonu eylül ayında son buluyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.