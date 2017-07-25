Hindistan'da 5 katlı bina çöktü: 4 ölü

HİNDİSTAN'IN Mumbai kentindeki Ghatkopar semtinde 5 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor.İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, yaralılar var. Çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olmasından endişe ediliyor.Hindistan'da 2013 yılında Mumbai'de bir kaçak binanın çökmesi sonucu 74 kişi yaşamını yitirmişti.