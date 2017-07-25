Hindistan'da 5 katlı bina çöktü: 4 ölü

HİNDİSTAN'IN Mumbai kentindeki Ghatkopar semtinde 5 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor.İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, yaralılar var. Çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olmasından endişe ediliyor.Hindistan'da 2013 yılında Mumbai'de bir kaçak binanın çökmesi sonucu 74 kişi yaşamını yitirmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.