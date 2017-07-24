‘Hayvan katliamına sessiz kalmayın’

GÖSTERİCİLERİN taşıdıkları pankartlarda “İsveç’te bir yıl içinde milyonlarca hayvan öldürülüp, restoranlarda pişirilip insanlara sunuluyor. Biz hayvan hakları savunucuları olarak bunu protesto edip, sessiz bir protesto hazırladık” mesajı yer aldı. Grup, devletin bu konuya sessiz kaldığını, yapılan toplantıların sonuç vermediğini açıkladı.