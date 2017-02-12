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Havalimanında gaz alarmı

Havalimanında gaz paniği yaşandı

Havalimanında gaz alarmı

Havalimanında gaz paniği yaşandı

12 Şubat 2017 Pazar 19:00
Havalimanında gaz alarmı
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ALMANYA'NIN Hamburg kentindeki Helmut Schmidt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajını kontrol eden güvenlik görevlisinin gözlerinin yanması ve öksürmeye başlamasının ardından gaz paniği yaşandı. Ortaya çıkan gazdan yaklaşık 50 kişinin etkilenmesinin ardından havalimanı boşaltıldı. Havalimanından tahliye edilen yolcular, soğuk havaya rağmen havalimanı dışında bekletildi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Gazın havalandırma sisteminden verilmiş olabileceği ifade edilirken, havalimanı yolculara yeniden açıldı. 

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHamburg
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