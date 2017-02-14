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Havada büyük panik!

Dubai-Amsterdam seferini gerçekleştiren Air France-KLM Havayolları’nın tarifeli uçağı, Pakistanlı bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul’a acil iniş yaptı

Havada büyük panik!

Dubai-Amsterdam seferini gerçekleştiren Air France-KLM Havayolları’nın tarifeli uçağı, Pakistanlı bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul’a acil iniş yaptı

14 Şubat 2017 Salı 18:21
Havada büyük panik!
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HOLLANDA'NIN başkenti Amsterdam’a gitmek üzere Dubai’den havalanan Air France-KLM Havayolları’nın PH-BHA kuyruk tescilli Boeing 787-900 tipi Dreamliner yolcu uçağı, İstanbul hava sahası üzerinde seyrederken yolculardan 61 yaşındaki Pakistanlı Muhammed Akif Mla kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı hava trafik kontrolörleriyle irtibata geçerek acil iniş istedi. Gerekli onayın alınmasının ardından Atatürk Havalimanı’na divert eden uçak saat 16.20’de sorunsuz iniş yaptı. İnen uçağa gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Pakistanlı yolcu daha sonra tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’a divert eden uçak yolcularıyla birlikte Amsterdam’a gitmek üzere saat 18.00’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Dubai-AmsterdamAir France-KLMPakistan
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