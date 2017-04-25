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25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var!

Suriye'nin İdlib ilinin Kefer Teharim ilçesinde bir hastaneye ve köye hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 15 sivil öldü, 8'i yaralandı

Hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var!

Suriye'nin İdlib ilinin Kefer Teharim ilçesinde bir hastaneye ve köye hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 15 sivil öldü, 8'i yaralandı

25 Nisan 2017 Salı 12:14
Hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var!
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SURİYE'nin İdlib ilinin Kefer Teharim ilçesinde bir  hastaneye ve Duveyle köyüne düzenlenen hava saldırılarında en az 15 sivil öldü,  8'i yaralandı. 
 İdlib'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Suriye'nin kuzeyinde,  Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzeybatısında bulunan Kefer Teharim ilçesindeki  bir hastane ve Duveyle köyü, sabah erken saatlerde hava saldırısına uğradı. 
Hastanenin önündeki iki ambulans aracı kullanılmaz hale gelirken,  hastane binası ağır hasar görerek, hizmet dışı kaldı. 
Hastanede can kaybı yaşanmadı. Duveyle köyünde ise en az 15 sivil  öldü, 8'i de yaralandı. 
Hava saldırısının kim tarafından gerçekleştirildiği ise kesinlik  kazanmadı. 
Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan'da kimyasal silah katliamı yaptığı  İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a dün düzenlenen hava saldırısında da 6 sivil ölmüş,  10'u yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hava SaldırısıSuriyeTeharim
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