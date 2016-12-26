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Hava kirliliği halkı sokaklara döktü

Moğolistan'da yüzlerce kişi ülkede artan hava kirliliğini protesto etmek üzere sokaklara döküldü

Hava kirliliği halkı sokaklara döktü
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ÜLKEDE 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin en önemli sebebi, hava kirliliğinden kaynaklanan zatürre ve diğer solunum yolu rahatsızlıkları.
Başkent Ulan Batur'da hükümet binalarının yer aldığı meydanda toplanan  protestocular ellerinde "Çocuklarımızın geleceği için temiz hava!", "Kirli hava  sessiz katil!", "Nefes alamıyoruz!" yazılı pankartlar taşıdı. 
Sıfırın altında 20 dereceye aldırış etmeyen protestocular, hükümetten  çocuk sağlığını olumsuz etkileyen hava kirliliğiyle mücadele konusunda harekete  geçmesini talep etti. 
Protestonun organizatörlerinden iki çocuk annesi Purevkhuu Tserendorj,  "Bu konuda o kadar umutsuz durumdayız ki yetkililerin öfkemizi ve hayal  kırıklığımızı görmeleri için bu protestoyu düzenledik." dedi. 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından şubat  ayında yayınlanan raporda, Moğolistan'da hava kirliliğinden kaynaklanan zatürre  ve diğer solunum rahatsızlıklarının, ülkede 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin en  önemli sebebi olduğu kaydedilmişti. 
Nüfusu 3 milyon olan Moğolistan'da başkent Ulan Batur'da 1,3 milyon  kişi yaşıyor. Ulan Batur, dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu on şehirden  biri. 
UNICEF, Ulan Batur'un bazı kesimlerinde yetişen çocukların, kırsal  bölgelerde büyüyenlere kıyasla daha sağlıksız ciğerlere sahip olduğu, bunun,  çocukların gelecekte kronik solunum rahatsızlıklarına yakalanma riskini  arttırdığı uyarısında bulunmuştu. 
Protestocular, hükümete, çocukların tedavi edildiği kalabalık  hastanelerde yatak sayısını arttırma ve hava kirliliğini 2018'e kadar yüzde 80  azaltacak plan hazırlama çağrısında bulundu. Ayrıca hava kirliliğinin en çok  etkilediği gecekondu mahallelerindeki anaokullarına hava filtreleri  yerleştirilmesi talep edildi. 
Ulan Batur'da kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar  düşüyor. Enerji altyapısının ve kaynaklarının sınırlı olduğu ülkede bir kısmı  çadırlarda yaşayan insanlar ısınmak için taş kömürünün yanı sıra plastik, kauçuk  ve diğer atık maddeleri yakmak zorunda kalıyor.
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Etiketler; #Moğolistan #hava kirliliği #UNİCEF #Ulan Batur
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