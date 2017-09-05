Hamleler peş peşe geliyor! Gerçek mermi kullanıldı

KUZEY Kore'nin hidrojen bombası deneyerek imza attığı en büyük nükleer test, Güney Kore'yi alarm durumuna geçirdi. Kim Jong-un'un bir deneme daha yapmasını bekleyen Seul yönetimi, dün gerçek mermilerle ateşlediği füzelerin ardından bugün de savaş gemilerini sahneye sürdü.



Güney Kore Savunma Bakanlığı, Doğu Denizi'ndeki tatbikatta gerçek mermiler kullanan savaş gemilerinin fotoğraflarını servis etti.



ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı ve Seul yönetimine milyarlarca dolarlık yeni silah satışına onay verdi.



Putin'den felaket uyarısı

Dünyada taşları yerinden oynatan hidrojen bombasına farklı tepkiler var. Safını seçen Rusya, Kuzey Kore'yi bir nükleer tehdit olarak görmediğini dün resmen duyurdu.



Bugün konuşan Rusya lideri Vladimir Putin ise, Pyongyang yönetimine uygulanacak daha sert yaptırımların anlamsız olduğunu savundu ve söz konusu adımların küresel bir felakete neden olabileceği uyarısını yaptı.



ABD'yi eleştiren Rus lider, "Bizi hem Kuzey Kore’ye yönelik uluslararası yaptırımları ihlal etmekle suçlayıp hem de destek bekleyemezsiniz" dedi.



ABD çaresiz!

Kuzey Kore ile geçtiğimiz Nisan ayından bu yana birçok kez nükleer savaşın eşiğine gelen ABD, Kim Jong-un'u durdurmanın yollarını arıyor.

Çin üstünden Pyongyang yönetimine baskı yaparak testleri engelleyemeyen ABD lideri Trump, son olarak Kuzey Kore ile ticaret yapan ülkelerle ticari ilişkilerini kesebileceklerini ilan etti.



Ancak Trump'ın gündeme getirdiği hamlenin de bir karşılığı bulunmuyor. BBC Asya muhabiri Karishma Vaswani, Washington'ın Kuzey Kore ile ticaret yapan 80 ülkeden 79'u ile ilişkisini koparsa bile bunu Çin'e uygulamayacağını bildiriyor. Zira Çin, Pyongyang yönetiminin en büyük ticari ortağı konumunda.



Çin bütün kartları elinde tutuyor. Kuzey Kore'nin ithalatının yüzde 90'ı Çin'den geliyor, ülkenin neredeyse tüm yakıt ihtiyacını Pekin yönetimi karşılıyor.



Buna karşılık Kuzey Kore 2016 verilerine göre müttefikine kömür ve madenler satıyordu. Şubat ayında kömür alımını yasakladı ve şu anki tabloyu kimse net olarak bilmiyor.



Ortaya çıkan tablo, ABD'nin en büyük ticaret partneri Çin'i bir kalemde silip atamayacağını net olarak gösteriyor. Geçen yıl Çin'den 450 milyar dolarlık ürün alan ABD'de, Pekin yönetimiyle ticari ilişkilerin koparılması yaklaşık 1 milyon Amerikalının işsiz kalması anlamına gelebilir.



Ayrıca ABD'nin Çin'den ürün almayı kesmesi tüm dünyada domino etkisine yol açar, özellikle Asya ülkeleri çalkalanır.



Kore Ticaret Yatırımı Teşvik Ajansı KOTRA'nın 2016 rakamlarına göre, Kuzey Kore ile ticaret yapan diğer ülkeler arasında Çin dışında Rusya, Hindistan, Pakistan, Singapur, Almanya, Portekiz, Fransa, Tayland ve Filipinler de bulunuyor. Dünyanın en yalnız ülkesi Kuzey Kore'nin geçen yılki ticaret hacmi, 6,5 milyar dolardı.



Ekonomik seçeneklerin bir işe yaramaması, Rusya'nın da Pyongyang'la aynı safta durmasıyla geriye bir tek askeri seçenek kalıyor. Ancak böyle bir müdahale, dünya savaşına yol açabilir.



Çin askeri güç kullanımına karşı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dünkü acil toplantısına katılan ABD büyükelçisi Nikki Halley, Kim Jong-un'un savaş için yalvardığını söyledi. Halley, "ABD asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil" ifadesini kullandı.



Toplantıda söz alan Çin'in temsilcisi Liu Jieyi, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek" dedi.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise, bu Sabah askeri güç kullanmanın asla bir seçenek olmadığını belirtti.



Şehirleri haritadan silebilir!

Kuzey Kore'nin Pazar günü test ettiği hidrojen bombası, dünyadaki en tehlikeli silah. Gerçekleşen testte ortaya çıkan yıkıcı etki, 120 kiloton. Bu, 120 bin ton TNT'nin patlatılmasına eş değer ve birden çok şehri haritadan silme kapasitesine sahip.



Uzmanlar, test edilen hidrojen bombasının ABD tarafından Hiroşima'ya atılan atom bombasından sekiz kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.



6.3 büyüklüğünde depreme neden olan patlamayı, Kuzey Kore'nin en ünlü sunucusu Ri Chun-hee resmi televizyondan gülücükler saçarak duyurdu.



Bu yıl füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore, ilk kıtalararası balistik füzelerini Temmuz ayında fırlatmıştı. Ağustos ayının sonunda fırlatılan balistik füze ise, Japonya'nın üstünden geçerek denize düşmüştü. Uzmanlar, Pyongyang'ın elindeki füzelerle ABD topraklarını vurabileceğini tahmin ediyor.



Menziller giderek artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze. Yaptırımlar arasına son dönemde değerli madenlerin ihracının yasaklanması da eklendi.