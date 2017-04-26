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Hamileyken hamile kaldı

İngiltere’de Jolene Broad isimli bir kadın ikiz bebeklere hamileyken yeniden hamile kalarak üçüz doğurdu

Hamileyken hamile kaldı

İngiltere’de Jolene Broad isimli bir kadın ikiz bebeklere hamileyken yeniden hamile kalarak üçüz doğurdu

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:10
Hamileyken hamile kaldı
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SÜPERFETASYON’ olarak bilinen bu tıbbi olayda iki hafta ve bir ay arasındaki gebeliklerde yeniden hamile kalmak mümkün olabiliyor. İnsanlarda oldukça nadir görülen bu olay son 100 yıldır sadece 6 kez gerçekleşti. Jinekoloji Profesörü Simon Fishel, “Bunun olmaması gerekir ama oluyor. İlk vaka 1865 yılında meydana gelmişti. Ondan bu yana ara sıra bu tür vakalara rastlandı” dedi. Pek çok çoğumuz bir kadın hamile kalırsa bir daha hamile kalamayacağını düşünür. Prof. Fishel, kadınların anatomik yapısının hamileyken başka yumurtalama yapmalarını önlediğini belirtti. Ancak ender de olsa hamileyken hamile kalma vakaları yaşanıyor. Gebelik üstüne gebelik yaşanması olağanüstü bir durum ancak her zaman mutlu sonla bitmiyor. Prof. Fishel diğer ceninin büyüyemediği için rahimde öldüğünü ve erken doğurtulduğunu da söylüyor. Ortaya çıkan sorulardan biri rahimdeki ceninlerin beslenme zamanında birbirleriyle yarışıp yarışmadığı. Prof. Fishel, “Bu, plasentanın kalitesine bağlı. Bu bir bebeğin gelişimi ve beslenmesi için en önemli şey. Eğer plasenta normal olarak gelişirse sorun yok ama eğer erirse bu sorun olabilir. Bunun son süperfetasyon olayında işe yaradığını gördük” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereJolene BroadIkiz BebekJinekoloji
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