Hamburger devinde bir ilk! Çalışanlar greve gitti

İNGİLTERE'NİN önde gelen sendikalarından The Union'ın yaptığı açıklamada biri Cambridge şehrinde, diğeri ise Londra'nın güney doğusundaki Crayford semtinde olmak üzere iki McDonalds şubesinin çalışanlarının dün gece yarısından itibaren bir günlüğüne greve gittiği belirtildi. Açıklamada çalışanların "Sıfır saat kontratı" olarak bilinen ve çalışana minimum çalışma saatinin sunulmadığı sözleşme tipini protesto ettiği bildirildi. Bu sözleşme tipinde işveren çalışana ihtiyaç duyduğu zamanlarda ve ihtiyacı olduğu saatlerde iş verirken, işe ihtiyacı olan çalışan bazı haftalarda ancak birkaç saat asgari ücretle çalışabiliyor.

"SENDİKAYA ÜYE OLANLAR CEZALANDIRILDI"

The Union sendikasının Başkanı Ian Hudson konuya ilişkin olarak, "Ayağa kalkan ve McDonald's'a karşı duran bu cesur çalışanlar tarafından verilmiş tarihi kararı destekliyorum. Bu şirket onları bir çok kez hayal kırıklığına uğrattı. Çok uzun zamandır McDonald's gibi fastfood restoranlarında çalışanlar, kötü çalışma şartlarıyla ve çalışma saatlerinde büyük kesintilerle mücadele etmek zorunda kaldılar. İşyerlerinde zorbalığa maruz kaldılar, sendikalara üye olanlar cezalandırıldı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de grev kararını destekleyerek, "Partimiz cesur McDonald's çalışanlarını desteklemektedir, onlarla dayanışma içerisindedir. Talepleri bu yılın sonunda mevcut kontratlarının sona ermesi ve devamında ise saat ücretlerinin 10 sterline çıkarılması" açıklamasında bulundu.

MCDONALD'S'TAN İLK YANIT

McDonald's'dan yapılan açıklamada ise şirketin İngiltere'deki toplam bin 270 restoranından sadece ikisinde bir grup çalışanın greve gitme kararı aldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada şirketin geçen yılın nisan ayından bu yana üç kez maaş artışı yaparak, ortalama saatlik ücreti yüzde 15 seviyesinde artırdığı öne sürüldü.

İngiltere'de McDonald's şubelerinde yaklaşık 85 bin kişi istihdam ediliyor.