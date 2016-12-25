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Halk pazarı vuruldu: 20 ölü

Musul'un batısındaki halk pazarına düzenlenen hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti, 55 sivil yaralandı

Halk pazarı vuruldu: 20 ölü
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MUSUL'UN batısındaki bir halk pazarına düzenlenen hava  saldırısında 20 sivilin öldüğü, 55 sivilin yaralandığı bildirildi.  
Ninova milletvekili Zahid el-Hatuni, yaptığı açıklamada,  aidiyeti henüz belirlenemeyen bir savaş uçağının Musul'un 140 kilometre batısında  yer alan Baac beldesindeki halk pazarına düzenlediği hava saldırısında,  aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivilin öldüğünü, 55 sivilin yaralandığını  belirtti. 
Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından edişe  ettiğini dile getiren Hatuni, söz konusu durum ve hukuki işlemin başlatılması  için Musul'u Kurtama Operasyonu birimi ile temas halinde olduklarını kaydetti. 
Baac beldesi 2014 yazından bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde  bulunuyor.
 
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Etiketler; #halk pazarı #musul #hava saldırısı #Zahid el-Hatuni #DEAŞ #hava  saldırısı
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