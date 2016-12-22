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Halep'ten tahliyeler tamamlandı

Suriye'de varılan anlaşma ile Halep'ten başlayan tahliyeler, 25 otobüs ve 700 araçlık son konvoyun muhaliflerin kontrolündeki Raşidin bölgesine ulaşmasıyla tamamlandı

Halep'ten tahliyeler tamamlandı
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HALEP'TEN tahliyesi gerçekleşen muhalifler ve sivilleri taşıyan 25 otobüs ve 700 araçlık konvoy, muhaliflerin denetimindeki Raşidin bölgesine geldi. Tahliyesi gerçekleşen Suriyelilere bölgede hazn bekleyen İnsani Yardım Vakfı İHH acil yardım ekibi tarafından gıda paketleri ulaştırıldı. Bunun yanı sıra bölgede bulunan Uluslararası Doktorlar Derneği üyeleri de hasta ve yaralılara ilk müdahalede bulunup, durumu ağır olanları Türkiye'ye sevk etti.
BİN KİŞİLİK ÇADIR KENTİN KURULUMU TAMAMLANDI
Bölgedeki çalışmaları koordine etmek için Raşidin'de bulunan İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin, bin kişilik çadır kent kurulumunun tamamlandığını söyledi. Halep'ten tahliye edilen mültecilerin en kısa zamanda çadır kente yerleştirileceklerini ifade eden Şahin, devamında da her türlü yardımda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Gerçekleşen son tahliyeler ile Halep'te kimsenin kalmadığını belirten Şahin, "An itibari ile 25 otobüs ve 700 araç buraya geldi, temenni ediyoruz ki Halep'te artık kimse kalmamıştır" dedi.
Öte yandan İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki Fua ve Kefarya'daki Şii köyleri de karşılıklı takas sonucunda tahliye edildi. Tahliye edilen Şiilere de İHH görevlileri tarafından yardımlar yapıldığı kaydedildi.

 
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Etiketler; #Halepten tahliyeler tamamlandı #Suriye #Raşidin bölgesi #Halep #İzzet Şahin
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