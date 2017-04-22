Halep'te art arda 11 hava saldırısı

SURİYE'DE Beşar Esad rejiminin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Daret el-İzze beldesine düzenlediği hava saldırılarında, 4 sivil öldü, 25'ten fazlası yaralandı. Rejime ait savaş uçaklarının beldeye, yaklaşık 2 saat önce ART arda 11 hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor. Aynı aileden 3 kız çocuğu ve bir kadın hayatını kaybetti. Beldede sadece sivillerin olduğu askeri birimelrin bulunmadığı bildirildi.Saldırıda yaralananlar sahra hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların çoğunluğu kadın ve çocuk...