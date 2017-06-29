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Hackerların mesajı bankaları alarma geçirdi

İlk olarak Salı günü Ukrayna’da ortaya çıkan Petya veya NotPetya isimli siber saldırı, Avrupa ve ABD’ye de sıçradı

Hackerların mesajı bankaları alarma geçirdi

İlk olarak Salı günü Ukrayna’da ortaya çıkan Petya veya NotPetya isimli siber saldırı, Avrupa ve ABD’ye de sıçradı

29 Haziran 2017 Perşembe 11:10
Hackerların mesajı bankaları alarma geçirdi
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UKRAYNA Merkez Bankası fidye yazılım ile gerçekleştirilen saldırının ülkedeki bankaları ve şirketleri etkilediğini açıkladı. Saldırının “bilinmeyen bir virüs” ile gerçekleştirildiğini kaydeden merkez bankası, saldırıdan etkilenen banka ve şirketler hakkında ise daha fazla detay vermedi.  Banka, açıklamasında “Bu siber saldırı nedeniyle bazı bankaların hizmetlerinde ve bankacılık operasyonlarında sorunlar yaşanmıştır.” ifadesini kullandı. Ukrayna Merkez Bankası’nın haftaya yapacağı toplantıda bu saldırının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ukrayna’nın en büyük kamu bankası Oschadbank ise yaptığı açıklamada bazı hizmetlerinin siber saldırıdan etkilendiğini ancak müşterilerilerinin verilerinin güvende olduğunu duyurdu.

24 saat içerisinde hızla yayılan virüs, Ukrayna sınırlarının dışına da çıkarak aralarında İngiliz reklam şirketi  WPP, Danimarkalı Nakliye ve Petrol şirketi Maersk, ABD’nin ilaç devi Merck gibi önemli şirketleri de etkiledi.

VERİLERİ GERİ VERMEK İÇİN ÜCRET TALEP EDİYORLAR

Petya isimli fidye yazılım Mayıs ayında yaşanan WannaCry saldırısında olduğu gibi etkilediği bilgisayarlar içerisindeki verileri şifreliyor. Saldırıyı gerçekleştirenler verilerini kurtarmak isteyenlerden üctret talep ediyor.  Saldırgınların 24 saat içerisinde 20 bin dolar kazanç elde ettiği tahmin ediliyor.

Fidye yazılımın bulaştığı bilgisayarlarda kullanıcılar aşağıdaki mesaj ile karşılaşıyor:

“Eğer bu mesajı görüyorsanız, artık dosyalarınıza erişemezsiniz demektir. Zamanınızı boşuna harcamayın. Bizden başkası dosyalarınızı geri getiremez. Eğer dosyalarınızı geri istiyorsanız aşağıdaki bitcoin hesabımıza 300 dolar göndermelisiniz.”

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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFidyeHackerBankaSiber Saldırı
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