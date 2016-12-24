Habersizce eğleniyorlardı! Fotoğraftaki detay ele verdi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass’ın bir televizyon kanalında "Türkiye’nin gerçek dostu Amerika’dır" açıklamasına tepki göstererek, "Bizim El-Bab’ta 16 şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi Amerika’nın politikasıdır. ABD öyle bir müttefik ve dost ki; güven sorunu yaşatan bir dost. ABD, en güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için" dedi