Habersizce eğleniyorlardı! Fotoğraftaki detay ele verdi

JAKUZİDE üstsüz şekilde gülerek, neşe içinde poz veren beş genç kadının arka planında beliren bir silüet, fotoğrafı internette fenomen haline getirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında üstlerini elleriyle kapatan çıplak kadınların hemen arkasında banyo camında bir erkeğin olduğu fark edildi. Kadınların röntgenci adamın varlığından habersiz mutluluk içinde objektife poz verdiği anlaşıldı.
Jakuzide üstsüz şekilde poz veren beş kadının, arkalarındaki röntgenciden habersiz, neşe içindeki pozu sosyal medyada fenomen oldu
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