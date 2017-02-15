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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Güzellik yarışmaları yasakladı

Batı Afrika'da yer alan Gine'de hükümet ülkedeki güzellik yarışmalarını yasakladı

Güzellik yarışmaları yasakladı

Batı Afrika'da yer alan Gine'de hükümet ülkedeki güzellik yarışmalarını yasakladı

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:06
Güzellik yarışmaları yasakladı
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GİNE hükümeti, Cumartesi yapılan Miss Gine 2017 Yarışmasında mayolu defilenin ülkede tartışma başlatmasının ardından güzellik yarışmalarını geçici olarak yasakladı.
Başbakan Mamady Youla'nın da izlediği yarışmada bazı Gineliler katılımcıların bikinilerini 'çok ufak' buldu, bunun üzerine sosyal medyada tartışma başladı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre kimi Gineliler bikinili defilenin "ahlaka aykırı" olduğunu savundu.
Kültür Bakanlığı yarışma için yeni bir "ahlak kuralları" oluşturulana kadar yasağın devam edeceğini açıkladı. Bakan Siaka Barry, kuralların oluşturulması için bir komite oluşturulduğunu duyurdu.
Bakan ayrıca hükümetin organizatörlerin sözleşmesini sonlandırdığını da açıkladı.
Bir Gineli Twitter üzerinden yarışmanın Gine kültürü için "utanç kaynağı" olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Güzellik YarışmalarıBatı AfrikaGineMiss Gine 2017 Yarışması
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