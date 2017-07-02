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Güzellik kraliçesi canlı yayında öldü

Ukrayna'da 16 yaşındaki güzellik kraliçesi Sofia Magerko bir kız arkadaşıyla alkol aldıktan sonra aşırı hız yaparak hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşının da öldüğü korkunç kaza an be an sosyal medyada canlı yayınlandı

Güzellik kraliçesi canlı yayında öldü

Ukrayna'da 16 yaşındaki güzellik kraliçesi Sofia Magerko bir kız arkadaşıyla alkol aldıktan sonra aşırı hız yaparak hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşının da öldüğü korkunç kaza an be an sosyal medyada canlı yayınlandı

02 Temmuz 2017 Pazar 09:28
Güzellik kraliçesi canlı yayında öldü
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UKRAYNALI 16 yaşındaki Sofia Magerko ve 24 yaşındaki  Dasha Medvedeva Alkol aldıktan sonra lüks spor bir araçla trafiğe çıktı. İki genç kız üstelik aracı kullanırken alkol almaya devam etti. Gittikçe hızlanan araç sonunda kaza yaptı. Olayda iki genç kız da hayatını kaybetti.  

Korku dolu anlar o sırada sosyal medyadan onları takip eden herkes tarafından izlendi. Otomobilden geriye sadece enkaz kaldı. Aracın hali kazanın şiddetini açıkça gözler önüne seriyor.
16 yaşındaki Magerko'nun Ukrayna'nın Izyum kentinde düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Vlogger olan Sofia Magerko ve arkadaşının başına gelenler son zamanlarda sosyal medyada daha da ünlü olmak için yapılanları akıllara getirdi. Acaba genç kızların amacı da daha çok takipçi kazanmak ve daha ünlü olmak mıydı?

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de genç bir çift sosyal medyada ünlü olmak için silahla korkunç bir deney yapmış ve genç adam sevgilisi tarafından öldürülmüştü. 

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