Güzellik kraliçesi canlı yayında öldü

Ukrayna'da 16 yaşındaki güzellik kraliçesi Sofia Magerko bir kız arkadaşıyla alkol aldıktan sonra aşırı hız yaparak hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşının da öldüğü korkunç kaza an be an sosyal medyada canlı yayınlandı