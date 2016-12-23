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Güvenlik analistinden vahim iddia!

Güvenlik analisti Metin Gürcan, Fırat Kalkanı operasyonu ve bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye'yi nelerin beklediğini değerlendirdi. Gürcan, "ÖSO bir anda sahadan buharlaşıp firar edebiliyor. TSK'nın önünde olması gereken ÖSO kritik bir anda buhar olduğunda, askerlerimizin IŞİD ile kafa kafaya kalma riski var" dedi

Güvenlik analistinden vahim iddia!
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RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuşan Metin Gürcan, El Bab operasyonunda 20 gündür bir tıkanıklık olduğunu belirterek bunun ana nedeninin müzakereler olduğunu söyledi.
BİZİM MUSUL DERSİNE İYİ ÇALIŞMAMIZ GEREK
IŞİD'in Cerablus'un aksine tıpkı Musul'da olduğu gibi Bab'da da çok iyi hazırlandığını söyleyen Gürcan, kentte sivillerin bulunmasının IŞİD'e avantaj sağladığını ifade etti. Gürcan "IŞİD ‘insan arazisi' üzerine strateji kuruyor. Tıpkı Musul'da olduğu gibi, intihar saldırıları ile ‘güdümlü füze'ler şeklinde hareket ediyor. Bu stratejisi ile Musul operasyonunu püskürtmeyi başardı. 30 bin kişilik birlik 7 bin kayıp, 10 bin yaralı ile geri çekilmek zorunda kaldı" şeklinde konuştu. Gürcan, IŞİD'in El Bab'ta da aynı stratejiyi izlediğini belirterek "Bizim Musul dersine iyi çalışmamız gerek" dedi.
El Bab operasyonunda bir diğer önemli noktanın Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ‘tartışmalı sicili' olduğunu belirten Gürcan, "ÖSO bir anda sahadan buharlaşıp firar edebiliyor. TSK'nın önünde olması gereken ÖSO kritik bir anda buhar olduğunda, askerlerimizin IŞİD ile kafa kafaya kalma riski var" dedi.
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Etiketler; #Güvenlik analisti #Metin Gürcan #Fırat Kalkanı Operasyonu #TSK #ÖSO #musul
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