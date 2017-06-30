Güney Kıbrıs'tan sondaj hamlesi

GÜNEY Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile 11 numaralı parselde sondaj yapacak Panama bandıralı “West Capella” isimli sondaj gemisinin İspanya’ya bağlı Tenerife’den yola çıktığı belirtildi. Geminin 12 Temmuz’da Kıbrıs MEB’e ulaşması bekleniyor. Fransız şirketi Total-ENI konsorsiyumu iş birliği ile 11 numaralı parselde yapılacak sondajın, 14-15 Temmuz tarihlerinde başlaması ve Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.
Münhasır ekonomik bölge (MEB), Deniz Hukuku ile ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir. Bu alan devletin denize olan kıyı kenarından, denize doğru karasularında 200 deniz mili dışına kadar uzanır.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.