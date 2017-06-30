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Güney Kıbrıs'tan sondaj hamlesi

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgede (MEB), sondaj yapacak “West Capella” isimli sondaj gemisi yola çıktı

Güney Kıbrıs'tan sondaj hamlesi

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgede (MEB), sondaj yapacak “West Capella” isimli sondaj gemisi yola çıktı

30 Haziran 2017 Cuma 16:52
Güney Kıbrıs'tan sondaj hamlesi
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GÜNEY Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile 11 numaralı parselde sondaj yapacak Panama bandıralı “West Capella” isimli sondaj gemisinin İspanya’ya bağlı Tenerife’den yola çıktığı belirtildi. Geminin 12 Temmuz’da Kıbrıs MEB’e ulaşması bekleniyor. Fransız şirketi Total-ENI konsorsiyumu iş birliği ile 11 numaralı parselde yapılacak sondajın, 14-15 Temmuz tarihlerinde başlaması ve Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Münhasır ekonomik bölge (MEB), Deniz Hukuku ile ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir. Bu alan devletin denize olan kıyı kenarından, denize doğru karasularında 200 deniz mili dışına kadar uzanır.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 17:12
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMünhasır Ekonomik BölgedeWest Capella
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