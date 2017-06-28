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Görenler şaşkına dönüyor! İşte dünyanın en genç ailesi

Tayvan'da yaşayan ve genç görüntüsü nedeniyle sosyal medyada büyük bir üne kavuşan 41 yaşındaki Lure Hsu’nun ardından ailesi de görenleri şaşırttı. Kadının kendisi gibi 63 yaşındaki annesi ve biri 40 diğeri de 36 yaşında olan kardeşleri de yaşlarını göstermiyor. Aileye, dünyanın en genç ailesi yakıştırması yapılıyor

Görenler şaşkına dönüyor! İşte dünyanın en genç ailesi

Tayvan'da yaşayan ve genç görüntüsü nedeniyle sosyal medyada büyük bir üne kavuşan 41 yaşındaki Lure Hsu’nun ardından ailesi de görenleri şaşırttı. Kadının kendisi gibi 63 yaşındaki annesi ve biri 40 diğeri de 36 yaşında olan kardeşleri de yaşlarını göstermiyor. Aileye, dünyanın en genç ailesi yakıştırması yapılıyor

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
Görenler şaşkına dönüyor! İşte dünyanın en genç ailesi
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İÇ mimar ve moda blogger’ı olan Lure Hsu’nun iki kız kardeşi var. Fayfay Hsu 40 yaşında ve iki çocuk annesi. Sharon Hsu ise 36 yaşında ve Tayvan’da ünlü bir model. 3 kız kardeşin annesi ise eski bir dansçı. Dört kadının yıllara meydan okuyan görüntüleri ailenin Tayvan medyasında “yaşı olmayan aile” olarak adlandırılmasına sebep oldu.

MailONline’a veridiği demeçte Fayfay Hsu genç görünümlerinin annelerinden miras kaldığını belirtti. Ve genç görünümlerini düzenli bir yaşam tarzına borçlu olduklarını söyledi.

Lure Hsu (sağda) 41, Annesi (ortada) 63 ve kız kardeşi Sharon (solda) 36 yaşında

Lure Hsu ve kız kardeşleri: Lure Hsu, Fayfay Hsu ve Sharon Hsu(soldan sağa) 41, 40, 36 yaşlarındalar.

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Anahtar Kelimeler:
TayvanGençlerGenç Görünme
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