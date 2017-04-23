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Görenler hamile sandı ama ölüyordu

16 yaşındaki genç kızın karnı her geçen gün büyürken görenler hamile sanıyordu. Karnından çıkan herkesi şoke etti

Görenler hamile sandı ama ölüyordu

16 yaşındaki genç kızın karnı her geçen gün büyürken görenler hamile sanıyordu. Karnından çıkan herkesi şoke etti

23 Nisan 2017 Pazar 13:37
Görenler hamile sandı ama ölüyordu
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BİR anda sebepsizce kilo almaya başlayan 16 yaşındaki kız ne olduğunu anlamadan karnı büyüdü. Görenler hamile olduğunu sanıyordu ancak genç kız ölümcül hastalığa yakalanmıştı.

Yeni Zelanda'da yaşayan Enya, pantolonları belini kesmeye başlayınca sorunun ne olduğuna anlam veremedi. Her gün yürüyüşe çıkan, haftada birkaç kez yüzmeye giden Enya, kilo vereceği yerde alıyordu. That's life'ın haberine göre birkaç ay sonra karnında bira göbeğine benzer bir şişlik oluştu. Doktorlar bu durumun normal olmadığını düşündü ancak sadece yediklerine dikkat edip egzersiz yapmasını söylediler.
Enya her şeyi yapmasına rağmen karnı büyümeye devam etti. Hatta karnında hamilelik çatlaklarına benzer izler oluştu. Görenler hamile olduğunu sanıyordu.

Bir gece yatağında dönerken karnında bir şeyin çalkalandığını fark edince artık bununla yaşayamayacağına karar verdi.
Başka bir doktora gidip ultrasona girdi. Jinekoloğa sevk edilen kızın karnında 30 cm genişliğinde dev bir kist olduğu anlaşıldı.

İçi sıvıyla dolu olan kitlenin kanserli olmadığı söylendi. 8.1 kiloluk kist operasyonla genç kızın karnından alındı. Birkaç hafta sonra Enya kanser olduğu haberini aldı.

Neyse ki kanser yayılmamıştı. Şimdi 19 yaşında olan Enya, aylarca kemoterapi gördükten sonra kanseri yenmeyi başardı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Genç KızHamile
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