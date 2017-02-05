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Gerilim duvarı yıkıldı

Gerilime neden olan duvar yıktırıldı

Gerilim duvarı yıkıldı

Gerilime neden olan duvar yıktırıldı

05 Şubat 2017 Pazar 20:03
Gerilim duvarı yıkıldı
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İŞ makineleri ile yerle bir edilen beton duvarın yıkım çalışması vatandaşların meraklı bakışları altında gerçekleştirildi. Yıkım çalışması Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova Ofisi Başkanı Natalia Apostolova tarafından yakından takip edildi. Apostolova, duvarın yıkımının, tarafların siyasi irade var oldukça anlaşmaya varabileceklerini kanıtladığını belirtti.

Polisin gözetimi altından yapılan yıkım, olaysız geçti. Yıkım çalışması kuzeydeki Sırp ve Güneyden gelen Arnavut vatandaşlar tarafından da izlendi.

Mitroviça şehrini güney ve kuzey belediyelere ayıran İbre nehri üzerindeki köprünün karşısında Sırp belediyesi tarafından inşa edilen duvarın yıkılmasını öngören anlaşma geçen gün Kosova Hükümeti ile Kuzey Mitroviça Belediyesi arasında imzalandı.

Kosova'da siyasi çevreler duvarın yıkılmasını, Kosova ile Sırbistan arasında gerilimin yumuşaması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan diyaloğa devam edilmesine katkı sağlayacağını değerlendirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
SırbistanKosovaGerilim Duvarı
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