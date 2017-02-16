Genç oyuncunun yüzünü sinekler sardı! 825 bin liralık ameliyat bile fayda etmedi

VİETNAMLI oyuncu Tran Thi Yen Nhung burnunun içinde bir acıdan şikayet ediyordu. 3 yıl önce hastaneye gittiğinde doktorlar, sinüzit diyerek geçiştirdi.Daily Mail'de yayınlanan habere göre 28 yaşındaki Nhung'un burnundaki acı devam edince ailesi 180 bin pound (825 bin 277 lira) harcayarak kızlarını ameliyat ettirdi. Ancak operasyon problemini çözmek yerine enfeksiyonu daha kötü hale getirdi.

Bir yıl içinde bütün yüzüne yayılan enfeksiyon Nhung'u tanınmaz hale getirdi. Burnunu ve ağzını tamamen tüketti. Genç kadın yemek yiyemez ve göremez hale geldi. Bütün yüzünü sinekler sardı. Yaşadığı acıya dayanamayn Nhung, geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybetti. Sinüs uzmanı Dr. Wellington Tichenor, enfeksiyona muhtemelen genç kadının sinüslerindeki bir mantarın sebep olduğunu ve Vietnam'da aldığı tedavinin yeterli olmadığını söyledi.

