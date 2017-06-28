Genç kadına kendi bebeğini pişirip yedirdiler

TERÖR örgütü IŞİD'in Irak'ta gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemlerini bizzat olaylara tanık olan Irak Parlementosu'nun Yezidi kadın milletvekili Vian Dakhil Mısır televizyonuna verdiği röportajda anlattı.

Dakhil'in gözyaşları içinde anlattığı olaylardan belki de en korkuncu kendi oğlunun etini yiyen anne... Genç bir kadın seks kölesi yapılmak üzere IŞİD tarafından kaçırılıp 3 gün bir hücrede aç susuz bırakıldı. Ardından kadına bir tabakta biraz pilav ve et verildi. Kadın açlıktan ölmek üzereyken ne olduğunu hiç düşünmeden yedi. Yemeği bitimce de kadına "Az önce bir yaşındaki oğlunun etini yedin. Onu pişirip sana yemek yaptık" denildi.

Bir diğer olayda ise 10 yaşındaki bir kızın cesedine IŞİD teröristleri kızın babasının gözü önünde tecavüz etti. Sonra da adamın diğer 5 kızını daha alıkoydu.

Kendi kızlarımızı biz satın aldık"

Vian Dakhil IŞİD'in Yezidi kızları kaçırıp Müslüman yaptığını ardından da gelin ya da seks kölesi yapılmak üzere satıldığını anlatıyor.

Gözyaşlarını bir abile durduramayan Yezidi milletvekili "Bu ifadeyi kullandığım için çok özür dilerim ama onlar kızlarımızı alıp satışa çıkarıyordu. Biz de onları kurtarmak için satın alıyorduk. Biz Yezidiler 21. yüzyılda kendi kızlarımızı kendi kadınlarımızı satın alıyoruz" dedi.