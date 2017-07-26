Genç baba iki haftalık bebeğini otoparkta bırakıp kaçtı

ABD'NİN California eyaletinde 18 yaşındaki iki haftalık baba, yeni doğan bebeğini bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakıp kaçtı.Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde Daniel Mitchell araçtan inip bebeğini yola bırakıyor. Ardından gayet normal bir şekilde aracına binip gidiyor. Pazartesi günü meydana gelen olayda, genç babanın bebeği bıraktığını gören Eric Keaton isimli berber bebeği alıp polise haber verdi. Keaton bebeği aldığı sırada bebek ağlamıyordu bile.Bir görgü tanığı havanın oldukça sıcak olduğunu ve zavallı erkek bebeğim üzerinde hiç bir giysi olmadan bir battaniyeye sarılı halde güneşin altında kaldığını söyledi.Zalim baba çok vakit geçmeden yakalandı. Minik bebeğin annesi olanlardan haberdar olmadığı söyledi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumu şu an için kritik.