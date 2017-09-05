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Geline dayak atmak için 14 bin kilometre gittiler

Hindistan’da yaşayan 60’lı yaşlardaki bir çift, ABD’de yaşayan çocuklarının eşini dövmek için Florida’ya gitti

Geline dayak atmak için 14 bin kilometre gittiler

Hindistan’da yaşayan 60’lı yaşlardaki bir çift, ABD’de yaşayan çocuklarının eşini dövmek için Florida’ya gitti

05 Eylül 2017 Salı 16:36
Geline dayak atmak için 14 bin kilometre gittiler
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33 yaşındaki Devbir Kalsi, 67 yaşındaki babası Jasbir ve 61 yaşındaki annesi Bhupinder Kalsi ile birlikte karısı Silky Gaind’i dövmek suçlamasıyla ABD’nin Florida Eyaleti’nde tutuklandı. Polis, karısını sık sık döven Devbir Kalsi’nin, Hindistan’daki aile ve babasını ‘söz dinlemeyen gelinlerini terbiye etmek için’ çağırdığını duyurdu.

Cuma günü, gerçekleşen olayda, çıkan tartışma üzerine Devbir ve ailesi gelinleri Silky Gaind’i dövmeye başladı. Gelin Silky’nin kollarındaki 1 yaşındaki kızı da bu sırada yüzüne darbe aldı. Daha sonra gelinin boğazına bıçak dayandı.

Polis, dayak yedikten sonra evde zorla tutulan 33 yaşındaki gelinin, Hindistan’daki kendi ailesini araması üzerine olaydan haberdar olduklarını da belirtti. Polisin raporunda, Cumartesi sabahı eve gittiklerinde şiddete maruz kalan Silky Gaind’in kendisi ve kızı için yardım çığlıkları attığının duyulduğu bildirildi.

Şu an Hillsborogh Hapishanesi’nde tutulan Hindistanlı Kalsi ailesinin üç üyesi de sınır dışı edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanABDKadına şiddet
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