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Gazzeli hastalara uyguladığı yurt dışı yasağı 9 can aldı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Filistinli hastaların, bu yılın başından itibaren yurt dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması neticesinde 3'ü çocuk 9 hasta hayatını kaybetti

Gazzeli hastalara uyguladığı yurt dışı yasağı 9 can aldı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Filistinli hastaların, bu yılın başından itibaren yurt dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması neticesinde 3'ü çocuk 9 hasta hayatını kaybetti

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:48
Gazzeli hastalara uyguladığı yurt dışı yasağı 9 can aldı
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İSRAİL ablukası altındaki Gazze'de, Filistinli hastaların, bu yılın başından itibaren yurt dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması neticesinde 3'ü çocuk 9 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2017 yılının başından bu yana yurt dışında tedavinin engellenmesi nedeniyle 3'ü çocuk 9 hasta hayatını kaybetti." denildi.

Bu ölümlerden İsrail ile Filistin yönetiminin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail ile Filistin yönetimi, Gazze'deki hastaları tedavi hakkından mahrum etmek için sıraya giriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ilerleyen günlerde benzer vakaların artabileceğine dikkat çekilerek, insan hakları ve ilgili kuruluşlara, 3'ü çocuk 9 hastanın ölümüne neden olan suça karşı dava açması çağrısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
IsrailGazzeliYurt Dışı Yasağı
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