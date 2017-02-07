banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87124
ALTIN
146.962
DOLAR
3.7126
STERLIN
4.5966
EURO
3.9616
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Flaş Haber
3 saatte 3 marketi soydular
Kapat

Gala gecesinde soygun! 30 bin euroluk mücevher...

İspanya'nın başkenti Madrid'de Goya sinema ödülleri galası sırasında 30 bin avroluk mücevher çalındığı bildirildi

Gala gecesinde soygun! 30 bin euroluk mücevher...

İspanya'nın başkenti Madrid'de Goya sinema ödülleri galası sırasında 30 bin avroluk mücevher çalındığı bildirildi

07 Şubat 2017 Salı 14:08
Gala gecesinde soygun! 30 bin euroluk mücevher...
banner404

MADRİD'DEKİ Auditorium otelinde 4 Şubat'ta düzenlenen ve  İspanyol  sinemasının ünlü isimlerini buluşturan gala gecesinde kullanılan bazı  mücevherlerin otel odasından çalındığı ortaya çıktı.
Yerel basının otelin güvenlik personeline dayanarak verdikleri  bilgilerde, yüzük, küpe ve kol düğmelerinden oluşan "Suarez" marka mücevherlerin  gala gecesinde kullanılan elbiselerin bulunduğu otel odasında tutuldukları  belirtildi.
Yerel saat ile 02.30 sıralarında sona eren galanın ardından yapılan  kontrollerde yaklaşık değeri 30 bin avro olan mücevherlerin çalındığının  anlaşıldığı kaydedildi.
Organizasyon yetkilileri, mücevherlerin bulunduğu otel odasının  kapısında herhangi bir zorlanma olmadığını ve oda giriş kartının çok az kişide  bulunduğunu söyleyip, hırsızın personelden biri olabileceğinden şüphelenildiğini,  polisin oteldeki tüm güvenlik kameralarını kontrol ettiğini dile getirdiler.
Sinema dünyasında benzer hırsızlık olayları geçmişte de yaşanırken,  son olarak 2013 yılında Cannes Film Festivali'nde ünlülerin kaldığı otel  odalarından yaklaşık 1 milyon avro değerinde mücevherler çalınmıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gala GecesiSoygunMücevherEuroİspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin'den 'ani denetim' emri verdi
Putin'den 'ani denetim' emri verdi
ABD'nin verdiği ikinci parti zırhlı araçlar da PYD'ye ulaştı
ABD'nin verdiği ikinci parti zırhlı araçlar da PYD'ye ulaştı
IŞİD'lilerin cesetleri sokaklarda kaldı
IŞİD'lilerin cesetleri sokaklarda kaldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals