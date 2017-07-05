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G20 öncesi Hamburg'da görülmemiş gösteri!

Tüm vücutlarını kille boyayan yüzlerce protestocu, sokaklarda sessiz ve yavaşça yürüdü. Zirve boyunca yaklaşık 100 bin kişinin katılacağı onlarca gösteri bekleniyor

G20 öncesi Hamburg'da görülmemiş gösteri!

Tüm vücutlarını kille boyayan yüzlerce protestocu, sokaklarda sessiz ve yavaşça yürüdü. Zirve boyunca yaklaşık 100 bin kişinin katılacağı onlarca gösteri bekleniyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:34
G20 öncesi Hamburg'da görülmemiş gösteri!
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YERYÜZÜNDEKİ en büyük ekonomiye sahip 19 ülke ile Avrupa Birliği, Cuma günü Almanya'daki G20 zirvesinde buluşuyor. Ülkenin kuzeyindeki Hamburg'da zirve için geri sayım sürerken, protestocular da ardı ardına sahne alıyor.

Kendilerine '1000 şekil' adını veren bir gruba üye yüzlerce gösterici, tamamen kille boyanmış halde sokaklarda yürüdü.

Uluslararası haber ajansları, sessiz ve yavaşça ilerleyen kalabalığın birçok fotoğrafını servis etti.

Hamburg'da ilk protesto 2 Temmuz'da düzenlenmişti. Dört bin kişinin katıldığı gösteride sokaklarla birlikte Alster Nehri'ndeki kanolar da kullanılmıştı. Polisle arbede yaşayan protestoculardan bazılarının zirveye katılacak liderlerin maskelerini taktığı görülmüştü.

Alman polisi, zirve boyunca Hamburg'un bazı sokaklarını eylemcilere kapatacak. Kentte 24 bin 800 polisin görev yapacağı açıklandı.

Yaklaşık 100 bin kişinin zirve boyunca onlarca protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor. Bazı eylemciler, G20 karşıtı gösterilere katılmak için Hamburg'a gelip kamp kurdu. Alman medyası, göstericiler arasında yer alan 4 bin kişilik anarşist ve aşırı solcu grubun şiddete başvurabileceğini bildiriyor.

Kritik zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin gibi liderler katılıyor.

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