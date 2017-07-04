Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
101055
ALTIN
140.136
DOLAR
3.5570
STERLIN
4.5970
EURO
4.0369
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı da önemli
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı...
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin

Fren yerine gaza basınca aracıyla havuza daldı

Amerika bu olayı konuşuyor: 73 yaşındaki kadının hatası sonucu meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü

Fren yerine gaza basınca aracıyla havuza daldı

Amerika bu olayı konuşuyor: 73 yaşındaki kadının hatası sonucu meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü

04 Temmuz 2017 Salı 12:09
Fren yerine gaza basınca aracıyla havuza daldı
banner404

KAZA Colorado Springs'te Sabah 7:30 civarı gerçekleşti.

Polise verdiği ifadede bir araca çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden 73 yaşındaki kadın fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basınca bir pansiyonun havuzuna uçtu.

O sırada yoldan geçmekte olan bir adamın havuza atlayıp kurtardığı kadın kazayı yara almadan atlattı.

Sabah erken saatlerde gerçekleşen olay esnasında havuzda kimsenin olmaması, olası bir faciayı önlemiş oldu.

Yaşlı kadının kaza yaptığı sırada hızının saatte 95km olduğu tahmin ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BDKazaSabahAmerika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çin malı' köprü teftiş edildikten iki hafta sonra çöktü!
'Çin malı' köprü teftiş edildikten iki hafta sonra çöktü!
48 saat içinde ikinci yangın!
48 saat içinde ikinci yangın!
320 FARC militanı serbest bırakıldı
320 FARC militanı serbest bırakıldı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals