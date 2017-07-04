Fren yerine gaza basınca aracıyla havuza daldı

KAZA Colorado Springs'te Sabah 7:30 civarı gerçekleşti.

Polise verdiği ifadede bir araca çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden 73 yaşındaki kadın fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basınca bir pansiyonun havuzuna uçtu.

O sırada yoldan geçmekte olan bir adamın havuza atlayıp kurtardığı kadın kazayı yara almadan atlattı.

Sabah erken saatlerde gerçekleşen olay esnasında havuzda kimsenin olmaması, olası bir faciayı önlemiş oldu.

Yaşlı kadının kaza yaptığı sırada hızının saatte 95km olduğu tahmin ediliyor.