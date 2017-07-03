Fransa yönetimde Türkiye'yi örnek alacak

FRANSA'DA eski Bakan Jack Lang, Le Parisien'e verdiği röportajda Başbakanlığın kaldırılması gerektiğini savundu. "Demokratik rejimler arasında en güçlü Cumhurbaşkanı Fransa'da" diyen Lang, Cumhurbaşkanının sorumluluğunu Başbakanın taşıdığını ve bunu önlemek için Başbakanlığın ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Böylece Parlamento karşısında direkt olarak Cumhurbaşkanı olacağını anlatan Lang, eski Cumhurbaşkanı Hollande'ın da bu görüşte olduğunu ve güncel siyasete uygun olanın güçlü Cumhurbaşkanın karşısında direkt olarak Parlamento olması ve Başbakanlığın kaldırılması olduğunu söylediğini açıkladı.
Öte yandan, yürütmenin sadece Cumhurbaşkanı figürü altında bulunmasını daha önce birçok siyasetçi, hükümet görevlileri ve Cumhurbaşkanları da dile getirilmişti.
77 yaşındaki Jack Lang kültür, eğitim bakanlığının yanı sıra hükümet sözcülüğü görevlerini yürütmüştü. Avrupa eski milletvekili olan mecliste dışişleri komisyonu başkanlığı da yapmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.