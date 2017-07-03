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Fransa yönetimde Türkiye'yi örnek alacak

Fransa’da eski Bakan Jack Lang, Başbakanlığın kaldırılması ve Cumhurbaşkanının yürütmede tek olması taraftarı olduğunu açıkladı

Fransa yönetimde Türkiye'yi örnek alacak

Fransa’da eski Bakan Jack Lang, Başbakanlığın kaldırılması ve Cumhurbaşkanının yürütmede tek olması taraftarı olduğunu açıkladı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:08
Fransa yönetimde Türkiye'yi örnek alacak
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FRANSA'DA eski Bakan Jack Lang, Le Parisien'e verdiği röportajda Başbakanlığın kaldırılması gerektiğini savundu. "Demokratik rejimler arasında en güçlü Cumhurbaşkanı Fransa'da" diyen Lang, Cumhurbaşkanının sorumluluğunu Başbakanın taşıdığını ve bunu önlemek için Başbakanlığın ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Böylece Parlamento karşısında direkt olarak Cumhurbaşkanı olacağını anlatan Lang, eski Cumhurbaşkanı Hollande'ın da bu görüşte olduğunu ve güncel siyasete uygun olanın güçlü Cumhurbaşkanın karşısında direkt olarak Parlamento olması ve Başbakanlığın kaldırılması olduğunu söylediğini açıkladı.

Öte yandan, yürütmenin sadece Cumhurbaşkanı figürü altında bulunmasını daha önce birçok siyasetçi, hükümet görevlileri ve Cumhurbaşkanları da dile getirilmişti.
77 yaşındaki Jack Lang kültür, eğitim bakanlığının yanı sıra hükümet sözcülüğü görevlerini yürütmüştü. Avrupa eski milletvekili olan mecliste dışişleri komisyonu başkanlığı da yapmıştı. 

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Son Güncelleme: 03.07.2017 15:15
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanınınJack LangBaşbakanlığınFransa
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