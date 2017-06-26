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Fransa'ya geçmeye çalışan mültecilere biber gazı

İtalya polisi, Fransa’ya geçmek üzere yürüyen en az 400 mülteciye dağılmaları için biber gazı sıktı.

Fransa'ya geçmeye çalışan mültecilere biber gazı

İtalya polisi, Fransa’ya geçmek üzere yürüyen en az 400 mülteciye dağılmaları için biber gazı sıktı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:06
Fransa'ya geçmeye çalışan mültecilere biber gazı
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İTALYA'NIN Ventimiglia kasabasındaki en az 400 sığınmacı, Fransa sınırına yürüdü. Çoğunluğunu Afrikalı göçmenlerin oluşturduğu kalabalık, kasabadaki polislerin uygulamalarından sıkıldıklarını kaydederek, Fransa’ya yürümeye karar verdiklerini dile getirdi. İtalyan çevik kuvvet polisi ise yürüyüş için toplanan mültecileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bazı mülteciler, biber gazına maruz kalmamak için ayakkabılarını çıkararak yakınlarda bulunan Roja nehrini geçti.
İtalya’nın kuzeybatısında bulunan Ventimiglia, Fransa’nın güneyindeki sınır kasabası Menton’dan 11 buçuk kilometre uzaklıkta bulunuyor. 

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FransaMülteciBiber Gazıİtalya
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