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Fransa'da cumhurbaşkanı adayları ve vaatleri

Fransa'da yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 11 aday yarışıyor. Hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması durumunda, ki bu imkansız görülüyor, ilk turda en fazla oy alan iki aday 7 Mayıs'ta ikinci turda karşı karşıya gelecek

Fransa'da cumhurbaşkanı adayları ve vaatleri

Fransa'da yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 11 aday yarışıyor. Hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması durumunda, ki bu imkansız görülüyor, ilk turda en fazla oy alan iki aday 7 Mayıs'ta ikinci turda karşı karşıya gelecek

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:14
Fransa'da cumhurbaşkanı adayları ve vaatleri
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TÜKETİM  araçlarının değişmesi gerektiğini söylüyor ve iklim değişikliği ile ilgili endişelerini dile getirerek, "Bu, bizi felce uğratan ilişkileri gevşetmek için şahane bir fırsat" diyor. AB'nin ekonomik liberalizminin demokratik değişimin önünü kapadığını savunan Mélenchon, AB ile yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesi gerektiği görüşünde.

Vaatleri:
Oy verme yaşının 16'ya indirilmesi
Fransa'nın başkanlık sistemini değiştirmesi. Seçimlerde nispi temsil sisteminin uygulanması ve parlamentoya daha fazla güç verilmesi
Ülkede hiç kimsenin evsiz kalmaması. Kısmen vatandaşlar tarafından ödenen reçeteli sağlık harcamalarının tamamen kamu bütçesinden ödenmesinin sağlanması.

Benoît Hamon, Sosyalist Parti

Fransada cumhurbaşkanı adayları ve vaatleri

'Sosyalist Parti'nin sol kanadındaki' bir isim olarak bilinen Benoît Hamon, ABD'de Demokrat başkan aday adayı Bernie Sanders'e benzetiliyor. 49 yaşındaki Benoît Hamon, eski başbakan Manuel Valls'ı ön seçimde yenerek Fransa'da Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı oldu. Valls ise bu sonuç üzerine Macron'u destekleyeceğini açıkladı.Hamon ise hem Mélenchon'un adaylığı, hem de bölünmüş Sosyalist Parti'nin tamamından destek göremediği için şu anda diğer dört adayın gerisinde kalmış görünüyor.

Vaatleri:
Robotlar tarafından yapılacak işlerin vergilendirilmesi
Esrarın yasallaştırılması
Çalışanları işe almayı ve işten çıkarmayı kolaylaştıran yasanın iptali
Ayda 2,185 eurodan daha az kazananların gelirlerini artırmaya yönelik bir plan hazırlanması
İşsizlere ayda 600 euro ödenmesi ve en düşük ücret grubuna ayda 200 euro ek gelir sağlanması
2025'e dek elektriğin yüzde 50'sinin yenilenebilir enerjiyle üretilmesi
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde altı aday daha yarışıyor ancak bu adayların seçimde fazla bir varlık göstermeleri beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
FransaCumhurbaşkanlığı Seçimleri11 Aday
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