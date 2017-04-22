Fransa'da cumhurbaşkanı adayları ve vaatleri

TÜKETİM araçlarının değişmesi gerektiğini söylüyor ve iklim değişikliği ile ilgili endişelerini dile getirerek, "Bu, bizi felce uğratan ilişkileri gevşetmek için şahane bir fırsat" diyor. AB'nin ekonomik liberalizminin demokratik değişimin önünü kapadığını savunan Mélenchon, AB ile yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesi gerektiği görüşünde.

Vaatleri:

Oy verme yaşının 16'ya indirilmesi

Fransa'nın başkanlık sistemini değiştirmesi. Seçimlerde nispi temsil sisteminin uygulanması ve parlamentoya daha fazla güç verilmesi

Ülkede hiç kimsenin evsiz kalmaması. Kısmen vatandaşlar tarafından ödenen reçeteli sağlık harcamalarının tamamen kamu bütçesinden ödenmesinin sağlanması.

Benoît Hamon, Sosyalist Parti

Fransada cumhurbaşkanı adayları ve vaatleri

'Sosyalist Parti'nin sol kanadındaki' bir isim olarak bilinen Benoît Hamon, ABD'de Demokrat başkan aday adayı Bernie Sanders'e benzetiliyor. 49 yaşındaki Benoît Hamon, eski başbakan Manuel Valls'ı ön seçimde yenerek Fransa'da Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı oldu. Valls ise bu sonuç üzerine Macron'u destekleyeceğini açıkladı.Hamon ise hem Mélenchon'un adaylığı, hem de bölünmüş Sosyalist Parti'nin tamamından destek göremediği için şu anda diğer dört adayın gerisinde kalmış görünüyor.

Vaatleri:

Robotlar tarafından yapılacak işlerin vergilendirilmesi

Esrarın yasallaştırılması

Çalışanları işe almayı ve işten çıkarmayı kolaylaştıran yasanın iptali

Ayda 2,185 eurodan daha az kazananların gelirlerini artırmaya yönelik bir plan hazırlanması

İşsizlere ayda 600 euro ödenmesi ve en düşük ücret grubuna ayda 200 euro ek gelir sağlanması

2025'e dek elektriğin yüzde 50'sinin yenilenebilir enerjiyle üretilmesi

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde altı aday daha yarışıyor ancak bu adayların seçimde fazla bir varlık göstermeleri beklenmiyor.