Fransa'da büyük yangın! Hızla ilerliyor

FRANSA'NIN ünlü tatil bölgesi Saint Tropez yakınlarında bulunan La Croix-Valmer'de Salı gece yarısı başlayan yangın devam ediyor. 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi.Şiddetli rüzgar yüzünden kısa sürede geniş bir ormanlık alana yayılan yangın tatil noktalarına çok yakın yerlere doğru ilerliyor. Yangında şimdiye kadar en az 22 kişi yaralanırken en az 15 kişi de zehirlendi.Yetkililer yanan orman miktarının 8 bin hektarı geçtiğini bildiriyor. Yangını durdurmak için binlerce itfaiyeci ve yangın helikopteri çalışıyor. Fransa, yangının bir an önce durdurulması için AB'den yardım istedi.Evlerinden olan kişiler şehir merkezlerindeki spor salonlarına yerleştirildi.