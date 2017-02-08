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Fotoğraflar peş peşe geldi! Hüngür hüngür ağladı 

ABD Başkanı Trump'ın yedi ülkeye getirdiği engellemenin iptal edilmesiyle başlayan hukuk savaşı, yüksek mahkemeye taşınacak gibi görünüyor. Yasağın askıya alınmasıyla ABD'ye giriş yapanlar, yakınlarına gözyaşları içinde sarılıyor

Fotoğraflar peş peşe geldi! Hüngür hüngür ağladı 

ABD Başkanı Trump'ın yedi ülkeye getirdiği engellemenin iptal edilmesiyle başlayan hukuk savaşı, yüksek mahkemeye taşınacak gibi görünüyor. Yasağın askıya alınmasıyla ABD'ye giriş yapanlar, yakınlarına gözyaşları içinde sarılıyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:37
Fotoğraflar peş peşe geldi! Hüngür hüngür ağladı 
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ABD'DE Başkan Donald Trump'ın yedi ülke vatandaşlarına koyduğu seyahat yasağı Temyiz Mahkemesi'nde görülüyor. Hukuk savaşı sürerken, ülkenin çeşitli havaalanlarında gözü yaşlı kavuşmalar yaşanıyor. Yasağın askıya alınmasıyla Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havalimanı'na inen Suriyeli Bara Hac Halef, annesi, babası ve yakınları tarafından karşılandı. Birbirlerine sarılıp ağlayan ailelerin mutluluğu görülmeye değerdi. İstanbul'dan uçağa binen İranlı Farimeh Kaşkuli ve hasta kızı Alma Kaşkuli New York'taki JFK havalimanına, Yeşil Kart sahibi İranlı Kurus Hoşravi ise Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'na indi. Uluslararası haber ajansları, farklı havalimanlarından çok sayıda kavuşma fotoğrafını dünyaya servis etti.

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Anahtar Kelimeler:
FotografABD BaşkanıTrump
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