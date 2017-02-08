Fotoğraflar peş peşe geldi! Hüngür hüngür ağladı 

ABD'DE Başkan Donald Trump'ın yedi ülke vatandaşlarına koyduğu seyahat yasağı Temyiz Mahkemesi'nde görülüyor. Hukuk savaşı sürerken, ülkenin çeşitli havaalanlarında gözü yaşlı kavuşmalar yaşanıyor. Yasağın askıya alınmasıyla Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havalimanı'na inen Suriyeli Bara Hac Halef, annesi, babası ve yakınları tarafından karşılandı. Birbirlerine sarılıp ağlayan ailelerin mutluluğu görülmeye değerdi. İstanbul'dan uçağa binen İranlı Farimeh Kaşkuli ve hasta kızı Alma Kaşkuli New York'taki JFK havalimanına, Yeşil Kart sahibi İranlı Kurus Hoşravi ise Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'na indi. Uluslararası haber ajansları, farklı havalimanlarından çok sayıda kavuşma fotoğrafını dünyaya servis etti.