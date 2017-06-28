Ford, Kuzey Amerika'da 400 bin aracını geri çağırıyor

FORD'DAN yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014-Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.
Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.