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Flaş karar - CNN o ülkeden kovuldu

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro , gerçekleri çarpıtarak haber yaptığı gerekçesiyle CNN’den Venezuela’yı terk etmesini istedi

Flaş karar - CNN o ülkeden kovuldu

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro , gerçekleri çarpıtarak haber yaptığı gerekçesiyle CNN’den Venezuela’yı terk etmesini istedi

15 Şubat 2017 Çarşamba 20:26
Flaş karar - CNN o ülkeden kovuldu
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GEÇEN hafta yaşanan bir olay üzerine Maduro, CNN’in gerçekleri çarpıtarak yayın yaptığını iddia etti. Son olarak ise ise, bir öğrencinin okulunun eskimiş olması ve çektikleri açlık problemlerini canlı yayında Maduro’ya bildirmesi üzerine Maduro yaptığı açıklamada, “CNN’nin bu yayını çarpıtmaya çalıştığını, bunu yapamayacağını” söyledi.

Öte yandan CNN, Venezuela hükümetinin terörle bağlantısı olan kişilere pasaport vermiş olabileceğini iddia etti. CNN ayrıca, bir dönem Irak’taki Venezuela Konsolosluğunda avukatlık yapmış olan Misael Lopez’in çalıştığı dönemde binlerce insanın vize ve pasaportlarının satıldığını gördüğü bir şahit olduğunu iddia etti. Hükümet kanadı ise bu iki iddiayı da kabul etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuella Devlet Başkanı Nicolas MaduroCnnVenezuela
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