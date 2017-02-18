Flaş! 143 milyar doları reddetti..

KRAFT Heinz Co., Unilever için 143 milyar dolarlık teklifte bulundu. Bu teklifle, Dove sabun ve Heinz ketçabın da içinde bulunduğu bir tüketici ürünleri devi yaratmak üzere bir kampanya başlatılmış oldu. Unilever, Cuma günü yaptığı açıklamada, bu teklifi reddettiğini ve teklifin şirketi "esasen küçümsemiş" olacağını bildirerek bu konuda daha fazla tartışmanın gerek olmadığını belirtti. BloombergHT'de yer alan habere göre Kraft Heinz, bunun öncesinde anlaşmaya vararak teklifi faaliyete geçirmek istediğini bildirmişti. Unilever hisseleri, Londra'da yüzde 13'lük artışla rekor seviyesine ulaştı ve Hellman mayonez üreticilerinin değeri 114 milyar sterlini (142 milyar dolar) aştı. Şirketin hisseleri, Amsterdam piyasasında da yüzde 13 yükseldi.

