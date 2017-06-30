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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Fırtına çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 40'tan fazla uçuş ise iptal edildi

Fırtına çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 40'tan fazla uçuş ise iptal edildi

30 Haziran 2017 Cuma 20:34
Fırtına çıktı: 2 ölü, 30 yaralı
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RUSYA'NIN başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli fırtınada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Fırtına sonrası Moskova'daki Vnukovo, Domodedovo ve Sheremetyevo havaalanlarında 40'tan fazla uçuş iptal edildi. Fırtınadan olumsuz etkilenen elektrik hatlarının da tamir edilmeye çalışıldığı bildirildi.
Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı, fırtınanın 1 Temmuz'a kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.
 

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Son Güncelleme: 30.06.2017 20:35
Anahtar Kelimeler:
MoskovaFırtınaÖlüRusya
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