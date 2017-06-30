Fırtına çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli fırtınada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Fırtına sonrası Moskova'daki Vnukovo, Domodedovo ve Sheremetyevo havaalanlarında 40'tan fazla uçuş iptal edildi. Fırtınadan olumsuz etkilenen elektrik hatlarının da tamir edilmeye çalışıldığı bildirildi.
Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı, fırtınanın 1 Temmuz'a kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.
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