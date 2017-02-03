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First Lady hakkında ABD'yi karıştıran iddia 

ABD basınında yer alan haberlere göre Başkan Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’a yerleşmeyebilir

First Lady hakkında ABD'yi karıştıran iddia 

ABD basınında yer alan haberlere göre Başkan Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’a yerleşmeyebilir

03 Şubat 2017 Cuma 13:06
First Lady hakkında ABD'yi karıştıran iddia 
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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden komando William Owens’in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware’daki Dover Hava Üssü’ne giderek karşıladı.

YEMİN TÖRENİNDEN SONRA NEW YORK'A DÖNMÜŞTÜ

First Lady Melania Trump ise 20 Ocak’taki yemin töreninden sonra oğlu Barron’un eğitimini tamamlaması için New York’a dönmüş ve bir daha kamuoyu karşısına çıkmamıştı. US Weekly Dergisi dün, Melania  Trump’a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, First Lady’nin Barron’ın eğitiminin tamamlamasından sonra da Beyaz Saray’a yerleşmeyebileceğini yazdı.

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Melanie TrumpABDDonald TrumpBeyaz SarayHaberHaberler
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