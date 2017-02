First Lady hakkında ABD'yi karıştıran iddia 

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden komando William Owens’in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware’daki Dover Hava Üssü’ne giderek karşıladı.

YEMİN TÖRENİNDEN SONRA NEW YORK'A DÖNMÜŞTÜ

First Lady Melania Trump ise 20 Ocak’taki yemin töreninden sonra oğlu Barron’un eğitimini tamamlaması için New York’a dönmüş ve bir daha kamuoyu karşısına çıkmamıştı. US Weekly Dergisi dün, Melania Trump’a yakın isimlere dayandırdığı haberinde, First Lady’nin Barron’ın eğitiminin tamamlamasından sonra da Beyaz Saray’a yerleşmeyebileceğini yazdı.