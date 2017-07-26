Firariler yakalandı!

FOTOĞRAFLAR, Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkenti Guatemala City'den.Polis, 18 yaşından küçüklerin tutulduğu cezaevinde çıkan isyanda hapisten firar edenleri topluyor.Associated Press (AP), 18 çocuğun yakalandığını ve isyan sırasında dokuz kişinin de yaralandığını bildiriyor.Guatemala, suç oranının hayli yüksek olduğu ülkelerden biri. Özellikle suç çetelerinin çatışmalarına sahne olan ülkede cezaevlerinde zaman zaman isyan çıkıyor.Mart ayında San Jose Pinula'daki bir cezaevini basan çete üyeleri, üç gardiyanı öldürmüştü.
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