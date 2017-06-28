Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 'ulusal uzlaşı' çağrısı

BATI Şeria'daki Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümetin düzenlediği bakanlar kurulu toplantısına Devlet Başkanı Abbas başkanlık etti.

Açıklamada Abbas, ulusal uzlaşı çalışmalarına, kendisinin nisan ayında duyurduğu, "Hamas'ın Gazze'de kurduğu idari komite feshedilerek uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevini yürütmesine imkan tanınması, başkanlık ve milletvekili seçimlerinin yapılması üzerine kurulu projesi" çerçevesinde devam edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Abbas ayrıca, Gazze'nin yeniden imarı için yürütülen çalışmaların devam etmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Hamas, geçen mart ayının ortalarında Gazze'de hükümet işlerinin yürütülmesi için komite kurmuştu.

Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti ise 19 Mart'ta, komitenin kurulmasının Filistinli gruplar arasındaki ayrılığı artıracağı uyarısında bulunarak Hamas'a, Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanması için Gazze'deki hükümet kurumlarını hükümete teslim etme çağrısı yapmıştı.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise komitenin, Gazze'de hükümetin işlerinin yürütülmesi için kurulduğunu ve Yasama Meclisi'nin onayının ardından görevine başladığını ifade etmişti. Kanu, komitenin kurulmasının Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrıldığı anlamına gelmediğini, ulusal uzlaşı hükümetinin halen varlığını sürdürdüğünü, hükümetin Gazze'ye karşı üzerine düşeni yapması durumunda komitenin görevinin son bulacağını belirtmişti.

Filistin Yasama Meclisi'nde milletvekili ve Hamas liderlerinden Salah Berdevil de 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, meclisin, komitenin kurulmasına onay verdiğini duyurmuştu.