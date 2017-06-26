Filipinler'de 1 ayda bin 700'den fazla sivil kurtarıldı

FİLİPİNLER'DE ordu ile DEAŞ yanlısı gruplar arasındaki çatışmada sivillerin mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarılması sürüyor. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, çatışmaların başladığı günden bugüne yaklaşık 1 aylık süreçte dün gece de 6 kişinin kurtarıldığını aktararak, bin 702 sivilin kurtarıldığını dile getirdi. Abella, yetkililerin sivillerin kurtarma operasyonlarına devam ettiğini belirterek, tahliye edilenlere yardım malzemelerinin tedarik edildiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının ise 387’ye yükseldiğini söyleyen Ernesto Abella, bu rakamın 290’ının militan olduğunu sözlerine ekledi. Abella, 70 kişinin hükümet gücü olduğunu, 27 kişinin de sivil olduğunu belirterek, hükümet ve ordunun kentin rahatlatılması noktasında yerel ve dini liderlerle koordinasyon halinde olduğunu da ifade etti