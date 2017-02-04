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FETÖ'nün Gürcistan'daki okulunun lisansı iptal edildi!

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Batum'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını tespit edilen eksiklikler nedeniyle iptal etti

FETÖ'nün Gürcistan'daki okulunun lisansı iptal edildi!

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Batum'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını tespit edilen eksiklikler nedeniyle iptal etti

04 Şubat 2017 Cumartesi 20:14
FETÖ'nün Gürcistan'daki okulunun lisansı iptal edildi!
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GÜRCİSTAN Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansı iptal edildi.

Okulda yapılan incelemeler sırasında, öğrenci kayıt sistemi gibi bazı konularda ciddi eksikliklerin ortaya çıkması nedeniyle, okulun lisansının iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, okulun lisansının iptal edilmesine ilişkin resmi kararının 10 çalışma günü içinde yayınlanacağını belirtti.

OKULDA EĞİTİM SÜRECİ DURDURULACAK

Gürcistan kanunlarına göre, lisansı iptal edilen okulda, kararın verildiği günden itibaren eğitim prosedürleri durduruluyor.

Bakanlığın kararıyla söz konusu okuldaki öğrenciler çeşitli eğitim kurumlarına nakledilecek.

OKULLARIN SAYISI 7'DEN 5'E DÜŞTÜ

Gürcistan'da kamuoyununda FETÖ ile bağlantılı 7 okul olduğu biliniyor. Bu okullardan başkent Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 öğretim yılı başında süresi biten lisansı Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi'nin kararıyla yenilenmemişti.

Bakanlığın son kararı ile bu ülkedeki FETÖ bağlantılı okul sayısı 5'e düşmüş oldu.

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Gürcistan Eğitim BakanlığıBatumFetullahçı Terör ÖrgütüŞahin İlköğretim OkuluLise
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