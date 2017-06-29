Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100891
ALTIN
140.954
DOLAR
3.5056
STERLIN
4.5518
EURO
4.0057
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
29 Haziran 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
29 Haziran Günlük Burç Yorumu
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...

Fenomen olmak için sevgilisini öldürdü!

ABD'de 19 yaşındaki Monaliza Perez, YouTube'da takipçi elde etmek için çektikleri videoda erkek arkadaşını öldürdü. Perez, olaydan sonra tutuklandı

Fenomen olmak için sevgilisini öldürdü!

ABD'de 19 yaşındaki Monaliza Perez, YouTube'da takipçi elde etmek için çektikleri videoda erkek arkadaşını öldürdü. Perez, olaydan sonra tutuklandı

29 Haziran 2017 Perşembe 09:59
Fenomen olmak için sevgilisini öldürdü!
banner404

ABD’nin Minnesota eyaletinde 19 yaşındaki Monaliza Perez adlı kadın, YouTube’da yayınlamak üzere çektikleri videoda, erkek arkadaşını ‘yanlışlıkla’ öldürdü. Mermiyi durduracağını sanarak göğsünde kalın bir kitap tutan 22 yaşındaki Pedro Ruiz’i öldüren sevgilisi tutuklandı.
 
Perez’in erkek arkadaşı Pedro Ruiz’in göğsüne ateş ettiği olayı, çiftin üç yaşındaki çocuğuyla birlikte 30 kişi daha izledi. Ruiz’in halası, bunu sosyal medyadaki takipçi sayılarını arttırmak için yaptıklarını söyledi.
Claudia Ruiz, yeğeninin “daha çok izleyicimiz olsun, ünlü olmak istiyoruz” diyerek böyle bir video çekmek istediğini belirtti ve “Bana bu fikrini söylediğinde ‘Yapma. Niye bir silah kullanıyorsun?’ diye sordum” dediğini anlattı.
 
Perez’in bunun erkek arkadaşının fikri olduğunu anlattığı vurgulandı. Perez aynı gün paylaştığı Twitter mesajında “Ben ve Pedro şimdiye kadarki en tehlikeli videolardan birini çekeceğiz. ONUN fikri BENİM değil” demişti.
 
İkinci çocuğuna hamile olan Monaliza Perez’e ikinci derece ölüme sebebiyet verme suçu yöneltildiği belirtildi. Polis, olayın kaydedildiği iki kameraya el koydu. Komşuların da izlemek için toplandığı olayda, silahın 30 santimetre uzaktan ateşlendiği kaydedildi.
 
Çift geçen Mart ayında “aynı zamanda ebeveyn olan genç bir çiftin gerçek yaşamını göstermek amacıyla” bir YouTube kanalı açmıştı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 10:42
Anahtar Kelimeler:
FenomenABDMonaliza PerezYoutube
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da ikinci suikast!
Ukrayna'da ikinci suikast!
Skandal! Cinsel taciz suçlaması
Skandal! Cinsel taciz suçlaması
YouTube gösterisinde şok ölüm
YouTube gösterisinde şok ölüm

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals