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Felaket büyükannenin iki dudağı arasında! Ekrana çıkınca kriz patlıyor

Pembe kıyafetleri ve güleç yüzüyle devlet televizyonu ekranlarına çıkan 74 yaşındaki Ri, her seferinde büyük bir krizin haberini veriyor

Felaket büyükannenin iki dudağı arasında! Ekrana çıkınca kriz patlıyor

Pembe kıyafetleri ve güleç yüzüyle devlet televizyonu ekranlarına çıkan 74 yaşındaki Ri, her seferinde büyük bir krizin haberini veriyor

05 Eylül 2017 Salı 13:51
Felaket büyükannenin iki dudağı arasında! Ekrana çıkınca kriz patlıyor
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GELENEKSEL pembe kıyafetleri ve güleç yüzüyle devlet televizyonunda beliren Ri Chun Hee  Kuzey Kore'nin altıncı nükleer denemesini her zamanki gibi sevinçli bir tonla duyurdu.

Kendine has tumturaklı haber okuma stiliyle Ri, Pazar günkü yayında hidrojen bombası denemesinin "tam bir başarı" ile sonuçlandığını ve "devletin nükleer gücünün tamamlanması" yolunda çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

SİNEMADAN VAZGEÇTİ

1971'de sinema oyunculuğu kariyerinden vazgeçerek  Kore Merkez Televizyonu KCTV'de sunuculuğa başlayan ve yıllar içinde ulusal bir kahraman gibi görülmeye başlanan Ri Chun Hee şimdi 74 yaşında bir büyükanne olarak mesleğini sürdürüyor.

ÖFKEYLE LANETLEYEREK OKUYOR

Ri'yi diğer sunuculardan ayıran onun Batı'yı öfkeyle lanetlerken ya da  Kuzey Kore rejiminin başarılarını göklere çıkarırkenki duygulu ve içten okuyuş tarzı.

Kuzey  Kore'den kaçan ve şimdi  Güney Kore'de yaşayan eski üst düzey yönetici Ahn Chan-il "Ri,  Kuzey Kore'nin keskin tutumunu en iyi yansıtan ses. Ondan başka hiç kimse sesine o kuvveti katamaz" diyor.

EKRANDA AĞLAMIŞTI

Genellikle ekrana 'hanbok' denilen geleneksel  Kore giysileriyle çıkan Ri sadece nükleer füze haberlerine değil daha insani konulara da hakkını veriyor.

1994 yılında  Kuzey Kore lideri Kim İl Sung'un öldüğünü duyururken ekranda ağladığı hala hatırlanıyor.

2011'de oğlu  Kim Jong İl öldüğünde Kuzey Korelilere acı haberi siyah giysileri ve titreyen sesiyle duyuran yine o olmuştu.

2012 yılında resmen emekliye ayrılmış olsa da Ri, özel ve büyük duyurular okunması gerektiğinde görev başına çağrılıyor.

"PEMBELİ HANIM" GÖRÜNÜNCE ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA GELİYOR

Yeni lider  Kim Jong Un'un parti ve ordu içinde yaptığı kapsamlı 'temizlik' dalgası da düşünüldüğünde Ri'nin hala ekranlarda olması başka bir başarı olarak görülebilir.

Kuzey  Kore dışında "pembeli hanım" diye bilinen Ri, son nükleer silah geriliminde de ülkenin görünen yüzü oldu.

Japonya'dan  Avustralya'ya bir çok bölge ülkesinde insanlar  Kuzey Kore televizyonunda Ri'yi gördüklerinde önemli bir açıklama olduğunu anlıyorlar.

2012'de kendisiyle yapılan bir mülakatta Ri, uluslararası duyuruları öfkeli ve otoriter bir sesle yapmasına karşın,  Kuzey Kore halkına hitaben konuşurken şefkatli ve sevecen sesini kullandığını söylemişti.

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AvusturalyaKim Jong UnKim Jong İlGüney KoreKuzey Kore
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